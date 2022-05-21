قال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني مساء اليوم السبت: إنه حتى الآن لم تسجل أي حالة لتعطيل أعمال التعداد أو الامتناع عن إعطاء البيانات.

فيديو | متحدث الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ #نشرة_التاسعة:

حتى الآن لم تسجل أي حالة لتعطيل أعمال التعداد أو الامتناع عن إعطاء البيانات.. والمخالفات المالية تبدأ من 500 وتصل إلى ألف ريال #تعداد_السعودية_2022 #الإخبارية pic.twitter.com/bo9HgDIIXA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

وأضاف الدخيني، لنشرة التاسعة على قناة “الإخبارية” أن المخالفات المالية بتعداد السعودية 2022 تبدأ من 500 وتصل إلى ألف ريال.

وكان المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء، محمد بن سعد الدخيني، قد أوضح أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23/ 4/ 1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) بالمشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.