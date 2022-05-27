حرصت الجماهير الاتحادية على دعم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدين أنه قادر على قيادة العميد لحصد اللقب.

الجماهير تدعم حمدالله

وكان المهاجم المغربي قد تعرض لانتقادات بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال، بسبب تراجع مستواه وإهدار العديد من الفرص، لتطلق الجماهير هاشتاق “حمدالله نثق بك”، لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال سامي مؤمن: “لا تلتفت ولا تنصت إلا للذين يدعموك.. يؤازروك.. لديك الكثير لتقدمه في أهم منعطف لتنهي مع الفريق المهمة بتحقيق لقب الدوري بإذن الله”، وكتب سعيد: “بإذن الله يحسم الدوري.. ويمشي كدا كدا”.

وكتب عبدالعزيز الظفيري: “حمدالله بإذن الله راح يجيبها ومعه الرجال والله الاتحاد لعب بس أبو حظين يا جماعة.. شوفوا فرحة الطواقي عشان ثلاث نقاط ما فرحوا بآسيا مثل الثلاث نقاط.. كبير يا عميد وبإذن الله الدوري لنا”.

وتفاعلت سارا الحربي مع هاشتاق “حمدالله نثق بك”، وقالت: “خسارة مباراة أو ضياع فرص محققة لا تعني إلا أنها بتوفيق من الله اجتهدت وحاولت ولم يكتب ربي التوفيق لك وهذا مكتوب ولكن هذا لا يخفي نجوميتك وقوتك الهجومية نعم نثق”.

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.