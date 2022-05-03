يُقدم الاتحاد والشباب أداء لافتًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليتصدرا قائمة مميزة.

الاتحاد والشباب في صدارة قائمة مميزة

ويتصدر فريقا الاتحاد والشباب قائمة الأكثر الفرق تسديدًا بين القائمين والعارضة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكونا ضمن الأقوى هجوميًا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل استئناف المباريات مجددًا، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الهلال برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه أبها بـ32 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، وحل الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.