يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء هجوميًّا مميزًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

هجوم الاتحاد الأفضل هذا الموسم:

ويُعد السجل التهديفي للاتحاد هذا الموسم، هو الأفضل له منذ استحداث بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، حيث نجح في تسجيل 57 هدفًا بعد مرور 26 جولة.

وكان أعلى سجل تهديفي وصل إليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو 57 هدفًا، وذلك في الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2008/ 2009 خلال 22 مباراة، و2016/ 2017 في 26 لقاء.

العميد يستعد لمواجهة الهلال:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الاثنين الموافق 23 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.