يفكر نادي الاتحاد في تجديد عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله والإبقاء عليه إلى عام 2024.

وكان اللاعب المغربي انضم إلى الاتحاد كصفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر بعد فسخ العقد مع العالمي يوم 23 نوفمبر الماضي.

حمدالله قد يبقى مع الاتحاد إلى نهاية 2024

وقال الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم “النصر” عبر حسابه في “تويتر” : “إدارة الاتحاد تعتزم تجديد عقد عبد الرزاق حمدالله حتى نهاية عام 2024”.

وخاض النجم المغربي 11 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، بواقع 11 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن نادي النصر كان تقدم بشكوى ضد المهاجم المغربي وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بسبب تداول تسريبات صوتية عرضت تحريض البلوي لـ اللاعب المغربي على فسخ عقده مع النصر.