أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد الأندية بسبب مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الانضباط تغرم النصر:

وألزمت لجنة الانضباط نادي النصر بدفع غرامة مالية تُقدر بـ56 ألف و250 ريالًا، بسبب رمي جماهيره لعلبة مياه تجاه مرمى النادي الأهلي، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

ولفتت اللجنة إلى جمهور نادي النصر خالف المادة (52-2) من لائحة اللجنة، موضحة أن هذا القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139.

تغريم الطائي والرائد:

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الرائد 25 ألف ريال، بعد رمي جمهوره لعلبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب بعد نهاية مباراته ضد الشباب، وذلك وفقًا لتقرير المراقب، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

ولفتت اللجنة إلى أن جمهور نادي الطائي قام برمي 3 علب مياه تجاه مضمار الملعب بعد نهاية مباراته ضد الاتحاد، ليتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 18 ألف و750 ريالًا، في قرار غير قابل للاستئناف.