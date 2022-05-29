تسعى إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لإنهاء صفقة نجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ساديو ماني يقترب من البايرن

وأكدت تقارير صحافية أن ساديو ماني قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الصيف، قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الآن مستعد للتقدم في الصفقة”.

وتابع فابريزيو رومانو قائلًا: “مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم النجم السنغالي.. الأمر مؤكد بنسبة 100%، كما ورد سابقًا، أن ساديو ماني سيغادر ليفربول، لقد اتخذ قراره”.

ويتواجد ساديو ماني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منذ صيف عام 2016، عندما انضم إليه قادمًا من ساوثهامبتون، مقابل 42 مليون يورو.

ليفربول يخسر النهائي الأوروبي

وشارك ماني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالأمس في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نظيره ريال مدريد، وفاز المرينغي بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور، ليحصد اللقب للمرة الـ14 في تاريخه.