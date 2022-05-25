تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليحصد جائزة جديدة.

كريم بنزيما لاعب الموسم

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمهاجم الفرنسي مع جائزة أفضل لاعب في الفريق موسم 2021/ 2022.

وكان كريم بنزيما قد فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” برصيد 27 هدفًا، كما نجح في تسجيل 44 هدفًا خلال 45 مواجهة خاضها مع ريال مدريد في مختلف البطولات حتى الآن.

التركيز على النهائي الأوروبي

وعلق بنزيما بعد تسلمه الجائزة، قائلًا: “أنا فخور للغاية، كان الموسم جيدًا جدًا بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، وتحقيق الانتصارات والألقاب، وأشعر بسعادة كبيرة”.

وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: “الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال أن نلعب من أجل الفوز، وسنواجه فريقًا قويًا للغاية، لكننا واثقون من أنفسنا لأننا أقوياء أيضًا”.

واختتم كريم بنزيما حديثه قائلًا: “علينا التركيز على المباراة النهائية، وأن نستغل دعم جماهيرنا في المدرجات، ونحن واثقون من قدرتنا خلال اللقاء وسيظهر ذلك في الملعب”.