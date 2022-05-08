يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية الليلة، مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ديربي مدريد الليلة لفريق ريال مدريد مكونًا من: ” في حراسة مرماه كورتوا، فاسكيز، فاييخو، ناتشو، ميندي، كروس، كاسيميرو، كامافينجا، بنزيما، رودريغو، فينسيوس”.

أما بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد فسيكون التشكيل المتوقع مكونًا من: “أوبلاك في حراسة المرمى، رينيلدو، خيمينيز، سافيتش، فيرساليكو، كاراسكو، كوكي، كوندوبيا، يورينتي، ماتيوس كونيا، كوريا”.

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال، كان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أكد على أن فريقه يُهني ريال مدريد بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، لكنه أضاف بأن النادي لن يُقيم ممرًا شرفيًا للاعبي ريال مدريد احترامًا لجماهير أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال

يذكر أن المباراة ستنطلق مساء اليوم بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق الأتلتيكو.

وقبل المباراة، يتواجد نادي ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، أما نادي أتلتيكو مدريد فمتواجد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويدخل ريال مدريد، ديربي مدريد منتشيًا بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.