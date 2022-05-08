أنقذ الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، موسمه الكارثي بالحصول على بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه المهم على نادي ريال بيتيس مساء أمس في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وكان البارشا فاز على ريال بيتيس بثنائية لهدف، حيث سجل للبارشا كل من أنسو فاتي وجوردي ألبا بينما سجل مارك بارترا هدف ريال بيتيس الوحيد.

فرصة ذهبية أمام برشلونة للحفاظ على الوصافة

ومع تبقي 3 جولات على نهاية الدوري الإسباني، نجح البارشا في الانفراد بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي إشبيلية صاحب المركز الثالث، وبفارق 8 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

برشلونة الذي عانى في الموسم الحالي مع مدربه الهولندي السابق رونالد كومان بالإضافة إلى قدوم المدرب الإسباني تشافي الذي كان يتعرف على الفريق ويحاول بناءه، ففقد البارشا الفرصة على منافسة الدوري الإسباني الذي تُوج به ريال مدريد، كذلك ودع كأس ملك إسبانيا، الذي فاز به ريال بيتيس في 22 إبريل الماضي.

برشلونة يعجز عن الاستمرار بالمنافسات الأوروبية

وكان البارشا ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما ودع منافسات الدوري الأوروبي من دور الثمانية على يد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

سيواجه البارشا فريق سيلتا فيغو في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني بعد غد الثلاثاء.