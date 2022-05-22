يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الاثنين، مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر انطلاق المباراة في التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندري فيليبي، عبدالرحمن العبود، كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل الهلال المتوقع فسوف يكون مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، إيجالو”.

نتيجة لقاء الدور الأول

وكان لقاء الدور الأول، انتهى بين الفريقين بفوز الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الملز” في الرياض.