يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2021/2022.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل تشيلسي المتوقع مكونًا من : ” إدوارد ميندي بحراسة المرمى، كريستنسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ريس جيمس، كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، ماسون ماونت، كاي هافرتز، تيمو فيرنر”.

أما تشكيل ليفربول فسيكون مكونًا من: “أليسون بيكر، أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز”.

ويسعى تشيلسي للثأر من ليفربول، بعد أن خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الريدز يوم 27 فبراير الماضي، حيث فاز ليفربول بنتيجة 11-10 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويتواجد ليفربول في المركز الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، أما تشيلسي فمتواجد في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

وتُقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول مساء اليوم في السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ويمبيلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وستنقل قنوات Bein Sports 1 HD Premium و BBC One و Bein 4k HDR، أحداث المباراة.