يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة تشيلسي ضد ليفربول غدًا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2021/2022.

وكان ليفربول تأهل على حساب مانشستر سيتي بعد الفوز عليه في دور نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تأهل تشيلسي على حساب فريق كريستال بالاس بثنائية دون رد في مباراة دور الأربعة.

القنوات الناقلة

وستنقل قنوات Bein Sports 1 HD Premium و BBC One و Bein 4k HDR.

ويسعى تشيلسي للثأر من ليفربول، بعد أن خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الريدز يوم 27 فبراير الماضي، حيث فاز ليفربول بنتيجة 11-10 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويتواجد ليفربول في المركز الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، أما تشيلسي فمتواجد في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتُقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول غدًا في السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ويمبيلي بالعاصمة البريطانية لندن.