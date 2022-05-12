تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تحقيق فوز ثمين على حساب الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح تاوامبا في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة وعمل مهاري مميز من المصري مصطفى فتحي.

وفي الشوط الثاني، أهدر مصطفى فتحي فرصة هدف محقق لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ72 لتنتهي المباراة بفوز ثمين لـ سكري القصيم بهدف دون رد.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 29 نقطة في المركز الـ11 بعد أن كان في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.