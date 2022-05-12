تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تحقيق فوز ثمين على حساب الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فاصل مهاري من مصطفى فتحي قبل هدف توامبا.#التعاون_الباطن#SPL | #SSC pic.twitter.com/OYDt1AvNym
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022
ونجح تاوامبا في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة وعمل مهاري مميز من المصري مصطفى فتحي.
وفي الشوط الثاني، أهدر مصطفى فتحي فرصة هدف محقق لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ72 لتنتهي المباراة بفوز ثمين لـ سكري القصيم بهدف دون رد.
وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 29 نقطة في المركز الـ11 بعد أن كان في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.
مصطفى يهدر فرصة خطيرة من أمام المرمى.#التعاون_الباطن#SPL | #SSC pic.twitter.com/7t8qz5UBFX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022
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