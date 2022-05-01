عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة مدربه الهولندي جون بروم، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتفاق المقبلة.

التعاون يعاود تدريباته:

وكان بروم قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة لمدة 3 أيام، بعد نهاية مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأت الحصة التدريبية بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة، قبل أن يفرض بروم تمارين لعب الكرة من لمسة واحدة، وسيجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته الجماعية، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين.

ويأمل بروم في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

سكري القصيم يواجه الاتفاق:

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز الـ15.