وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، سعود الرشودي اعتذاره إلى الجماهير بعد توديع دوري أبطال آسيا، مؤكدًا العمل على تصحيح أخطاء الفريق.

الاستفادة من أخطاء التعاون في آسيا

وقال سعود الرشودي: “نعتذر للجماهير التعاونية التي ساندتنا طوال البطولة الآسيوية عن عدم التأهل لثمن النهائي، وكانت الفرصة مواتية في مباراة باختاكور الأوزبكي للتأهل لكن لم نوفق”.

وتابع: “حاولنا أن نجمع بين التأهل لثمن النهائي والبقاء بالدوري المحلي، والأهم الاستفادة من الأخطاء لعدم تكرارها في مبارياتنا المتبقية الدوري، ولدينا أخطاء فنية لابد من معالجتها وهذا دور المدرب”.

وأضاف: “من الصعب الحكم على الجهاز الفني الجديد في التعاون في بطولة قارية، ولكنه أعطانا مؤشرات إيجابية، ومتأكد من أنه سيستفيد من الأخطاء التي حدثت بآخر مباراتين”.

تقديم الأفضل في مباريات الدوري

وواصل رئيس نادي التعاون تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “علينا أن نتقبل ما حدث بكل ظروفه، صحيح الخسارة وخروجنا من البطولة الآسيوية أمر صعب ولكنه يحفزنا لعمل المزيد فيما هو قادم”.

واستكمل الرشودي تصريحاته قائلًا: “هناك أخطاء دفاعية في آخر مواجهتين والتدوير والإصابات أثرت علينا، وأنا غاضب من السيناريو الصعب في مباراة باختاكور، وخرجنا بأمور إيجابية أكثر من السلبية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الآن نفكر في مبارياتنا المتبقية بالدوري وسنحاول تحقيق الفوز أمام الاتفاق والباطن لأنها على أرضنا”.