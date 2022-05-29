انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

تقدم التعاون ضد الفيحاء:

وبدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وتمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة.

وجاء هدف تاوامبا بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن عن طريق مصطفى فتحي، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد سكري القصيم بهدف نظيف.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تقاسم الفريقان السيطرة، وشكلت هجمات سكري القصيم خطورة على المرمى، وتألق حارس المرمى أنجوس لأكثر فرصة، لتنتهي المباراة بخسارة الفيحاء ضد التعاون بهدف نظيف.

وأنعش سكري القصيم حظوظه في البقاء بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 34 نقطة في المركز الثامن.