خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون آمال جماهيره، بعد الخسارة ضد نظيره الاتفاق، ما صعب موقفه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يفوز برعاية نظيفة

ولعب التعاون ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز فارس الدهناء برباعية دون رد.

وتجمد رصيد سكري القصيم عند 26 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 27 نقطة في المركز الـ12.

التعاون يفشل في تحقيق الفوز

وتُعد هزيمة التعاون ضد الاتفاق هي الأكبر له خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليستمر في سلسلة عدم الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ 3 أشهر تقريبًا.

ويعود آخر فوز حققه سكري القصيم إلى الجولة الـ20، حينما فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بثلاثة أهداف دون رد، يوم 12 فبراير الماضي، قبل أن يتعادل في 5 مباريات ويخسر ضد الاتفاق.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أمام الاتحاد، الطائي، الفتح وأبها بنتيجة 1/1، فيما انتهت مباراته ضد الفيصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.