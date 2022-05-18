أعلن اللاعب الجابوني بيير أوباميانج اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات ارتدى فيها قميص منتخب الجابون.

أوباميانج لم يحقق أي إنجاز مع منتخب بلاده!

ويلعب نجم برشلونة الإسباني، مع منتخب بلاده منذ عام 2009، لم يحقق فيها أي إنجاز دولي مع منتخب الجابون.

وكان اللاعب الجابوني شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 التي أُقيمت بالجابون، لكن منتخب الكاميرون هو من فاز باللقب في نهاية الأمر، بعد فوزه على منتخب مصر في اللقاء النهائي بثنائية لهدف.

يذكر أن النجم الجابوني صاحب الـ33 عامًا انضم إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.