طالب الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات بجامعة نجران، المواطنين من جميع الفئات العمرية من 16 عامًا فأعلى بالإقبال على الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة مقارنة بأي وقت مضى، لضمان أعلى المستويات المناعية للمجتمع.

فيديو | أستاذ علم الفيروسات السريري الدكتور أحمد الشهري: أخذ الجرعة التنشيطية أهم من أي وقت مضى بسبب زيادة الإصابات #كورونا خلال الشهر الحالي #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/oGTgc2yHeY

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2022

أهمية الجرعة التنشيطية

وشدد الشهري في تصريحات إعلامية له، على أن هذا إعلان وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة التنشيطية لمختلف الفئات جاء في وقته، مناشدًا الجميع بضرورة الحفاظ على مستويات مناعية عالية على مستوى جميع أفراد المجتمع.

وأكد أن هناك أكثر من سبب يؤكد على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح في هذا التوقيت، يأتي على رأسها أنه من الملاحظ وجود زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ابتداءً من شهر مايو الحالي، مشددًا أنه بالرغم من كون هذا المؤشر غير مقلق ولكن الممارسات الاستباقية المتميزة دومًا مقدم على أي أمر آخر خصوصًا في ظل المتحورات الفرعية لأوميكرون.

وأضاف أنه من الأمور التي تؤكد على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية، هو عودة المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في كل أرجاء الوطن، مما يخلق الحاجة لتحصين ما يقارب 50 % ممن أكملوا تلقي الجرعتين الأولى والثانية معًا.

تحفيز المناعة

ونوه بأنه قد لوحظ أن بعض من حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية، بدأت مستوياتهم المناعية في الانخفاض والحاجة لتحفيز بالجرعة المنشطة الأولى، كما أن بعض الفئات تحتاج لتحفيز بالجرعة المنشطة الثانية، مشيرًا إلى أنه من الأسباب كذلك التي تفرض الحاجة للحصول على الجرعة التنشيطية هو اقتراب العطلة الصيفية.

وقال إنه يفصلنا عن العطلة الصيفية ستة أسابيع تقريبًا، وهي تتميز بأجواء مناخية حارة إلى معتدلة، حيث تكثر فيها التجمعات الخارجية والزيارات والمناسبات تتزامن أيضًا مع موسم الحج وعيد الأضحى.

جاء هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة رسميًا عن يوم أمس الأحد، عن إتاحة الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا لجميع الفئات العمرية بداية من عمر 16 سنة فأعلى، وكذلك لأصحاب الأمراض المزمنة، وفئة كبار السن.