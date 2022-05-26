ظهر نواف العابد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي؛ ما دفع الجماهير للمطالبة بانضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي.

قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم 2022.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا في قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، حيث سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نواف العابد يغيب رغم تألقه

ويُعد نواف العابد واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تألق مع الشباب في دوري أبطال آسيا، ما دفع الجماهير لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد عدم ضمه إلى قائمة الأخضر.

وقال وليد الزهراني: “نجوم في قمة عطاءهم ويقدمون مستويات لافتة للأمانة يستحقون تمثيل المنتخب السعودي والتواجد في مونديال قطر2022، أسامة الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، متعب الحربي ونواف العابد”.

وكتب إبراهيم الميموني: “اختيارات مستغربة لبعض العناصر اللي ما قدموا مستويات حتى نقدر نقول أنهم يستحقون الانضمام مثل: علي لاجامي وعبدالله عطيف بالمقابل تم ظُلم اثنين من أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة سامي الخيبري ونواف العابد.. تمنيت الاختيارات تكون منطقية قليلاً”.

وعلق خالد قائلًا: “نواف العابد في آخر 6 مباريات: صنع 6 أهداف، سجل هدف، لم يتم استدعاءه إلى قائمة المنتخب السعودي”، وقال راشد: “العابد.. من الأسماء التي كان أداؤها ممتازاً في الملعب وبشهادة من الجميع وكانوا يستحقون الانضمام إلى المنتخب وهم أفضل بكثير من بعض الأسماء اللي استدعاها رينارد إلى القائمة”.