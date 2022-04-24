يُقدم النجم نواف العابد مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ليتصدر قائمة أفضل صناع اللعب.

نواف العابد يتألق

وساهم نواف العابد في تسجيل 6 أهداف، حيث قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا واحدًا في شباك القوة الجوية العراقي، من أصل 16 هدفًا سجلهم الشباب في دوري أبطال آسيا حتى الآن.

وصنع نواف العابد هدف التعادل الذي أحرزه حسين القحطاني أمام القوة الجوية في مباراة الذهاب، قبل أن يصنع هدفين سجلهما البرازيلي كارلوس جونيور لقاء الإياب، وقدم تمريرتين حاسمتين لهتان باهبري ضد مومباي سيتي.

وعادل نواف العابد الرقم القياسي من حيث عدد صناعة الأهداف في دوري أبطال آسيا نسختي 2018 و2021، برصيد 5 تمريرات، ويطمح لمواصلة تألقه وتعزيز رقمه في البطولة القارية، أملًا في العودة إلى المنتخب السعودي.

الشباب يتأهل إلى دور الـ16

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في اكتساح مومباي سيتي الهندي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وضمن تأهل إلى دور الـ16.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرة، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، واستقبل هدفًا واحدًا.