وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رسالة إلى الجماهير بعد خسارة ضد الطائي، مؤكدًا القتال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الأخيرة.

الحائلي يوجه رسالة للجماهير

وقال أنمار الحائلي في رسالته لجماهير الاتحاد: “جمهورنا الغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها، ولكني أؤكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة.. هذه كرة القدم لا تعرف المستحيل”.

وتابع الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بإذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا (لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري) أثق بكم”.

الاتحاد يصعب موقفه

وخسر الاتحاد ضد الطائي بهدف دون رد بالأمس، ليتجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة، ما يصعب موقفه في المنافسة على اللقب.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.