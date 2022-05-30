خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، لتشتعل المنافسة مع الهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خسارة الاتحاد وفوز الهلال:

وتلقى الاتحاد خسارة مفاجئة ضد الطائي بهدف نظيف سجله أمير سعيود ضمن منافسات الجولة الـ28، فيما نجح الهلال في الفوز على نظيره أبها بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.

بطل الدوري في حالة التساوي بعدد النقاط:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا بفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي حالة استمرار تساوي الفريقين في عدد النقاط بعد نهاية المسابقة، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيتوج باللقب، بالمواجهات المباشرة، حيث نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا.