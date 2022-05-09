نجح فريق الخليج في التتويج بلقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه، مساء اليوم الاثنين.

الخليج يفوز على الصفا:

ولعب فريق الخليج ضد نظيره الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، وسط حضور جماهيري كبير، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 25/ 24، ليخطف اللقب.

وتمكن فريق الصفا من التقدم مع الدقائق الأولى بنتيجة 6/ 1، وظهر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول بحسمه بنتيجة 13/ 10، وانتفض أصحاب الأرض بعد ذلك، قبل أن ينجحوا في خطف الفوز باللقب بغد غياب 17 عامًا.

التتويج باللقب وسط حضور جماهيري:

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تواجدوا منذ وقت مبكر، ليتم غلق بوابات صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية قبل ساعة على البداية، حيث تجاوز العدد الـ4200 متفرج.

وقام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر، بتتويج فريق الخليج بذهبية كأس اتحاد اليد، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.