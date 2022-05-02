حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

الدبل يحفز اللاعبين

وهنأ خالد الدبل الفريق الأول لكرة القدم وكافة الأجهزة ومنسوبي نادي الاتفاق، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا في الوقت ذاته بروح وانضباطية اللاعبين طوال فترة الاستعداد التي تضمنت 3 مراحل.

وثمن تضحيات الجميع سواء خلال شهر رمضان أو عيد الفطر، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة من الدوري؛ والتي تتطلب تركيز عالي خلال الـ6 مباريات المتبقية، من أجل تحقيق أكثر عدد ممكن من النقاط والتقدم في جدول ترتيب البطولة.

الاتفاق يواصل الاستعداد لمواجهة التعاون

وعلى الصعيد الميداني، واصل الاتفاق استعداداته اليومية، حيث انطلق المران بتدريبات لياقية على عدة محطات، ثم قسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى القصيم، صباح يوم غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة التعاون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الدهناء صاحب المركز الـ15.