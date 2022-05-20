يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحسين نتائجه أمام أندية الرياض، وتجاوز عقبة النصر غدًا.

الرائد يُعاني أمام فرق الرياض

ولم ينجح الرائد في تحقيق الفوز أمام فرق الرياض خلال آخر 10 مواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث اكتفى بالتعادل مرتين، فيما خسر 8 مباريات.

ويطمح الفريق الريداوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز الثاني في تاريخ مواجهاته أمام العالمي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه، وتحقيق الانتصار رقم 22.

الفريق الريداوي يستضيف النصر غدًا

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.