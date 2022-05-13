يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي المصري التي تنطلق غدًا السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رباعية خسر بها وفاق سطيف ضد الأهلي ذهابًا

وتحمل ذكرى فوز الأهلي في جولة الذهاب على وفاق سطيف برباعية دون رد، جانبًا غير جيد لفريق وفاق سطيف، خاصة أن الرباعية تُبشر الأهلي قبل مواجهة الإياب.

المرة الأولى لـ الأهلي التي فاز فيها برباعية كانت على حساب فريق بانتريس نوار الرواندي في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال عام 1987، المرة الثانية كانت على حساب فريق مونانا الجابوني في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال عام 2018.

المرة الثالثة كانت على حساب فريق ” اطلع بره” الجنوب السوداني في دوري الأبطال الإفريقي نسخة 2020.

إنجاز يطمح له شريف بلقاء وفاق سطيف ضد الأهلي

وفي سياق آخر، يطمح النجم محمد شريف في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وهز شباك وفاق سطيف الجزائري.

ويأمل محمد شريف في دخول قائمة هدافي النادي الأهلي التاريخية في البطولات الإفريقية، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا حتى الآن، ليحتل المركز الـ11 في القائمة، متساويًا مع عبدالله السعيد وعلاء إبراهيم.

ويحتاج محمد شريف إلى هدف واحد، لاقتحام قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي الأهلي بالبطولات الإفريقية، بالتساوي مع طاهر أبو زيد، والمغربي وليد أزارو برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر رئيس النادي الأهلي المصري الحالي، محمود الخطيب قائمة الهدافين قاريًّا برصيد 37 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن محمد أبو تريكة، وحل عماد متعب ثالثًا بـ28 هدفًا، يليه وليد سليمان برصيد 20 هدفًا.

ويحتل الأنجولي أمادو فلافيو المركز الخامس في القائمة برصيد 18 هدفًا، ثم محمد بركات، وبفارق هدف عن حسام حسن، ثم أيمن شوقي بـ15 هدفًا.