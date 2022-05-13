يطمح النجم محمد شريف في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وهز شباك وفاق سطيف الجزائري.

الأهلي ضد وفاق سطيف:

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في الجزائر، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان المارد الأحمر قد فاز ذهابًا برباعية دون رد.

محمد شريف يسعى للتقدم في ترتيب الهدافين:

ويأمل محمد شريف في دخول قائمة هدافي النادي الأهلي التاريخية في البطولات الإفريقية، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا حتى الآن، ليحتل المركز الـ11 في القائمة، متساويًا مع عبدالله السعيد وعلاء إبراهيم.

ويحتاج محمد شريف إلى هدف واحد، لاقتحام قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي الأهلي بالبطولات الإفريقية، بالتساوي مع طاهر أبو زيد، والمغربي وليد أزارو برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

قائمة هدافي الأهلي المصري في إفريقيا:

ويتصدر رئيس النادي الأهلي المصري الحالي، محمود الخطيب قائمة الهدافين قاريًّا برصيد 37 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن محمد أبو تريكة، وحل عماد متعب ثالثًا بـ28 هدفًا، يليه وليد سليمان برصيد 20 هدفًا.

ويحتل الأنجولي أمادو فلافيو المركز الخامس في القائمة برصيد 18 هدفًا، ثم محمد بركات، وبفارق هدف عن حسام حسن، ثم أيمن شوقي بـ15 هدفًا.