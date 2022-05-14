قال رئيس شركة Cruise Saudi السعودية، لاري كلاسن، إن السعودية تحظى باهتمام عالمي باعتبارها أحدث لاعب في قطاع الرحلات البحرية، مضيفًا أنها تتطلع إلى ترك بصمتها في هذا المجال.

وتابع لموقع Hotelier أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تتطلع إلى إحداث تأثير في السياحة العالمية وترك بصمتها فيه، فهي تبني محطة جديدة للرحلات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام كجزء من خططها لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

شركة كروز السعودية تحقق تقدمًا هائلًا

وقال كلاسن، وهو خبير عالمي في الصناعة يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في صناعات الشحن والرحلات البحرية عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية: كنت أتابع التقدم الهائل الذي حققته شركة كروز السعودية في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة؛ من إنشاء صناعة جديدة تمامًا والترحيب بالضيوف على متن السفن السياحية لأول مرة في المملكة، إلى جذب قدر كبير من الاهتمام على مستوى العالم كأحدث لاعب في صناعة الرحلات البحرية.

وتابع: الفريق الذي يعمل في الشركة هو فريق دؤوب من المحترفين، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات معًا؛ حيث تشرع Cruise Saudi في مرحلة جديدة من التطوير في فتح ليس فقط بوابة واحدة، ولكن عدة بوابات جديدة تربط العالم بالسعودية.

وبموجب الخطط التي تم الكشف عنها في نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة عن 4 اتفاقيات مع الهيئة العامة للموانئ، موانئ، وقد عملت الأخيرة على تمكين قطاع السياحة في المملكة من خلال دعم الرحلات البحرية على طول ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

وبموجب خطة رؤية 2030، تهدف المملكة إلى مساهمة السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التسع المقبلة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلنت شركة مواني وكروز السعودية عن افتتاح أول محطة رحلات بحرية في ميناء جدة الإسلامي، والتي أبحرت منها MSC Bellissima في رحلتها الأولى في 30 يوليو.

وتهدف الرحلات البحرية في الموانئ السعودية على طول البحر الأحمر والخليج العربي إلى تزويد السياح المحليين والأجانب بلمحة عن الوجهات الساحلية للمملكة.

وتتطلع الشركة إلى توفير 50000 فرصة عمل في صناعة الرحلات البحرية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2035.