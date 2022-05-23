قال موقع Global Construction Review البريطاني إن السعودية تتفوق على موناكو بنادي اليخوت الفائق الفخامة في تريبل باي، الذي يقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في أمالا.

ومن المعروف أن موناكو هي موطن لمرسى اليخوت الفاخرة، لاسيما في مراسي Port Hercule أو Fontvieille، بل إن حجز مكان لكي يرسو اليخت الفخم بها يُعد مهمة صعبة للغاية، خاصة في ذروة موسم الصيف.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير في السعودية عن تصميمها لنادي اليخوت الثلاثي الفائق الفخامة على البحر الأحمر، وتقول إنه يُمكِن اليخوت من أن ترسو ضعف المدة التي يتسع لها نادي موناكو لليخوت المرموق.

وتبلغ مساحة المنشأة 7900 متر مربع، وسيضم نادي اليخوت 120 رصيفًا حتى ترسو اليخوت التي يصل طولها إلى 130 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مصعد مباشر من حافة المياه إلى صالة خاصة أنيقة؛ بحيث يمكن للضيوف الانتقال من قواربهم إلى النادي في خصوصية تامة.

كما سيضم المكان متاجر ومطاعم ومسرحًا مدرجًا للعروض مع مسبح لامتناهٍ يمنحك إيحاءً باتصاله بالبحر.

ويقع نادي اليخوت في منتجع تريبل باي، المخطط له على مساحة 4155 كيلومترًا مربعًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وهو جزء من مشروع أمالا السياحي الضخم الفائق الفخامة والذي يعد مع مشروع البحر الأحمر جزءًا من خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

موعد افتتاح نادي اليخوت في السعودية

وقال تقرير الموقع البريطاني: قد تصبح أمالا في السعودية مركزًا دوليًا لليخوت الفاخرة، بتصميمات عالمية مع العناصر الطبيعية المحيطة به ولمسات التراث العربي والالتزام بالاستدامة.

وأضاف: من المقرر أن ترحب المرحلة الأولى من Triple Bay بالضيوف في عام 2024، وستضم ثمانية منتجعات بنحو 1200 غرفة فندقية.

أهمية مشروع أمالا

ومن المتوقع أن يخلق مشروع أمالا، المملوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة، نحو 50 ألف وظيفة جديدة للسعوديين وضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي بمجرد افتتاحها بالكامل، مع نحو 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا ونحو 900 شقة سكنية فاخرة.