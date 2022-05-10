قال سفير المملكة لدى المغرب، عبدالله الغريري: إن الشاب السعودي التائه لم يثبت أنه متزوج في المغرب.

السفير السعودي بالمغرب: الشاب السعودي التائه لم يثبت لدينا أنه متزوج في المغرب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LFkhIeLcXL

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2022

تفاصيل الحالة:

وأضاف الغريري، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن عائلة الشاب السعودي لم تتواصل مع السفارة بشكل دقيق وواضح من ناحية وجودة بالمغرب ووضعه الذهني، ولكنهم أشعرونا أنهم كانوا يتواصلون معه من فترات لأخرى وهو كان يطمئنهم.

وتابع السفير أنه بحسب العائلة كان الشاب مسافرًا للسياحة لمدة شهرين، موضحًا أن السفارة راجعت الأوراق بشكل كامل وباسم الشاب ولم يجدوا أي شيء يثبت زواجه بالمغرب.

عودة الزهراني:

وكان عبدالهادي علي الزهراني، شقيق المواطن السعودي بالمغرب، والذي انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق معاناته، أعلن عودته إلى أرض الوطن وذلك بعد توجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالمتابعة العاجلة لحالته خلال الأيام الماضية.