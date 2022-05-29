تسعى إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بالنجم التونسي وهبي الخزري.

الشباب يسعى لحسم الصفقة:

وأبدت إدارة نادي الشباب اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، الخزري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا للصحافي في مجلة “فرانس فوتبول”، الجزائري نبيل جليط.

وينتهي عقد وهبي الخزري صاحب الـ31 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان، يوم 30 يونيو المقبل، ليكون انضمامه في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

وهبي الخزري يتألق:

ولعب وهبي الخزري في صفوف العديد من الأندية، ومنها؛ باستيا، بوردو، رين وسانت إيتيان في فرنسا، وسندرلاند الإنجليزي، وانضم إلى فريقه الحالي في عام 2018، وشارك في 32 مباراة هذا الموسم، وسجل 10 أهداف.

ويلعب الخزري مع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم منذ عام 2013، وشارك معه في 69 مباراة، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، وتواجد معه في 4 نسخ من بطولة كأس الأمم الإفريقية في 2013، 2015، 2017 و2019، بجانب كأس العالم 2018.