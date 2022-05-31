تناول الشيخ د. فهد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، منهج فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه في الحرمين الشريفين، وذلك في الجلسة الأولى في ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما).

مقطع مرئي | معالي الشيخ د. فهد الماجد يتناول منهج فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه في الحرمين الشريفين. pic.twitter.com/XS1Pxnppli — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 31, 2022

وجاءت الجلسة الأولى من ندوة “ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما”، بعنوان ” الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها “.

إيضاح الفتوى بكل الطرق

وقال الشيخ د. فهد الماجد: ينبغي للمفتي أن يسلك كل الطرق التي تؤدي إلى إيضاح فتواه، ومن ذلك: أن يتأنى في حديثه، وأن يعيد عند الحاجة إلى الإعادة، وأن يتأكد من فهم المستفتي لفتواه؛ لا سيما ومسائل الحج والعمرة يقع فيها الإشكال والاشتباه.

وأضاف الشيخ الماجد أن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم بلغ أكمل تبليغ، ودعا وأنذر ، وبشر ويسر حتى صار الجهال الأميون من العلماء الربانيين.

يذكر أنه انطلقت صباح اليوم، بموافقة كريمة من المقام السامي، وبرعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) بالمسجد الحرام.