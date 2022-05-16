أعادت وزارة الصحة التأكيد على عدم وجود أعراض غير مألوفة جراء تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

أعراض لقاح كورونا

وقالت الصحة عبر حساب 937 صحة ردًا على استفسار أحد المتابعين : الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح هي:

-الشعور بالتعب والصداع.

-ألم في موضع الحقن.

-آلام في العضلات والشعور بالتوعك.

-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وأفادت بأنه يمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 سيكون ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لمن يأخذ الجرعة الثالثة “التعزيزية” فقط.

وأضافت الداخلية أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا للآتي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

الجرعة التنشيطية شرط مغادرة المملكة

كما أعلنت الداخلية أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارًا من يوم 9/2/2022 أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).