أشاد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، بمنظومة الاتحاد وجماهيره، الأمر الذي ساهم في عودته للمنافسة على الألقاب بعد معاناته في المواسم الأخيرة.

سر تميز الاتحاد هذا الموسم:

وقال الصرامي: “الاتحاد عندما كان “متعبًا” فنيًّا ويعاني من سوء النتائج لم يطلب شفاعة الآخرين ولم يذهب للعب من خلف الكواليس وصناعة التكتلات في الغرف المظلمة؟.. بل اعترف بها فوضع الحلول لمعالجتها”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مدرج الذهب قاد (ثورة) الحلول ووقف في زمن الأزمات حتى عاد كبير أندية الوطن لصدارة دوري الوطن”.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث اقترب من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصل إلى نصف نهائي كأس الملك، قبل أن يخسر ضد الفيحاء.

العميد يستعد لمواجهة الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.