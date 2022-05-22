كشف الصندوق العقاري عن الحالات التي يتم فيها وقف الدعم السكني عن المستفيدين الذين لم يلتزموا بالضوابط والإجراءات الزمنية.

وقال الصندوق ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن وقف الدعم إن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:

الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني

الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

سداد الأقساط بشكل منتظم.

تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.

600 ألف مستفيد من القرض المدعوم

وكان صندوق التنمية العقارية كشف في وقت سابق عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م وبقيمة إجمالية تزيد عن 354 مليار ريال.