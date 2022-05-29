انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الطائي والاتحاد:

وبدأت مباراة الطائي والاتحاد المقامة على إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بشكل سريع، وأطلق عبدالعزيز البيشي كرة قوية عند الدقيقة 18، أبعدها الحارس، لتصل إلى مهند الشنقيطي ليسددها، ولكنها تصطدم بالقائم.

وواصل العميد الضغط بقوة أملًا في تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الطائي والاتحاد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الظهور بشكل أفضل وهز الشباك خلال أحداث الشوط الثاني، للحفاظ على فارق النقاط مع الهلال، فيما يواصل الطائي محاولاته لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.