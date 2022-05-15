يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 27 جولة.

الطائي لم يتلق أي بطاقة حمراء:

ويُعد الطائي الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من البطاقات الحمراء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الاتفاق قائمة الطرد المباشر برصيد 7 بطاقات حمراء.

وتحتل فرق ضمك، الفتح والتعاون المركز الثاني في القائمة بـ4 بطاقات حمراء مباشرة لكل منهم، ثم الشباب والاتحاد، حيث تعرض كل منهما للطرد 3 مرات، ثم حصل أبها، الفيحاء والنصر على بطاقتين.

وحصلت 5 فرق على بطاقة حمراء واحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وهم؛ الهلال، الحزم، الرائد، الفيصلي والباطن.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ27:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الزعيم برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر، ثم الشباب برصيد 50 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والتعاون.

ويتواجد الطائي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 27 نقطة، ثم الباطن بـ26 نقطة، فيما يتذيل الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.