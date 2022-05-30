أكد أبراهيم المحطب، مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق في وزارة العدل، أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المرافق العامة.

أكثر من 130 خدمة:

وتابع المحطب، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الوزارة أصدرت أكثر من 130 خدمة إلكترونية تقدم من خلال عدة قنوات إلكترونية تخدم جميع القطاعات في مختلف الشرائح في خطوات سهلة، بهدف اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

عمليات توثيقية:

ولفت مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق في وزارة العدل إلى أنه تم تنفيذ العديد من العمليات التوثيقية من قدر المستفيدين خلال الفترة الماضية لعام 2022، وأهمها خدمة الإفراز العقاري الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات الرأسمالية وخدمات الحالات الاجتماعية.