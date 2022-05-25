تشهد ألعاب التحدي بمناطق موسم جدة 2022، إقبالًا كبيرًا من زوار الموسم للحصول على الجوائز المختلفة التي يتم رصدها لعشاق التحدي والمغامرات في مناطق الفعاليات.

وتتميز مناطق موسم جدة 2022 بتنوع ألعاب التحدي المقدمة للزوار ومنها تحدي كرة السلة، وتحدي الحلقات، واصطياد البط، ورمي الكرة وغيرها.

جوائز موسم جدة

وتصدرت جائزة “الفلفل” قائمة الجوائز المقدمة للفائزين في التحدي، هي مجسم للفلفل بطول متر و60 سم تقريبًا وبلونين الأصفر والأحمر، ويحظى هذا المجسم باهتمام كبير من المتسابقين من الكبار والصغار على حد سواء، حتى باتت هذه الجائزة أشبه بأيقونة للموسم لا يخلو منها أي متجر من متاجر الموسم، ويتسابق الكبار والصغار للفوز فيها في مناطق ألعاب التحدي.

المشاركة في ألعاب التحدي

وأوضحت الزائرة نسرين العامري إلى أن أبناءها حرصوا على المشاركة في ألعاب التحدي، وتحديدًا لعبة كرة السلة للحصول على الفلفل الأحمر، بينما أوضح داوود الريمي أحد الفائزين بفلفل التحدي أنه سعى في عدد من المواقع بالموسم للفوز بالفلفل، وفي الأخير فاز به في منطقة السيتي ووك، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة وهو يسير بين أروقة المنطقة حاملًا أيقونة الفوز.

من جهتها قالت فاطمة العيد إن أبناءها يبحثون عن ألعاب التحدي وتحديدًا الفلفل للفوز بها ومشاركة الفوز مع أصدقائهم بالمدرسة، مشيرة إلى ساعات الانتظار الطويلة التي قضتها مع أبنائها لكسب التحدي.