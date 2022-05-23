يطمح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لتحقيق الفوز رقم 7 في تاريخ مواجهاته لنادي الهلال في بطولة دوري المحترفين السعودي، الليلة خاصة أن مباراة اليوم تحدد بنسبة كبيرة المتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق لـ الهلال أن فاز على العميد في 12 مواجهة، بينما فاز نمور جدة في ستة لقاءات وكان التعادل حاضرًا بينهما في تسع مباريات.

اللقب التاسع يداعب العميد

الفوز السابع للعميد إذا تحقق مساء اليوم وبفارق هدفين أو أكثر يُدخله التاريخ ويقوده للفوز بلقب دوري المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، حيث لم يفز العميد باللقب منذ موسم 2008/2009.

جدير بالذكر أن المباراة تُقام مساء اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة”.

ويسعى الاتحاد المتصدر للفوز وتوسيع فارق النقاط مع الهلال إلى 9 نقاط، بينما يريد الهلال الفوز من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط وتجديد آماله وحظوظه في المنافسة على لقب دوري المحترفين.