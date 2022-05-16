يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في النسخة الحالية من بطولة كأس الملك.

الفيحاء أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء:

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الملك، احتساب 9 ركلات جزاء، 3 منهم لصالح الفيحاء، نجح في تسجيل هدفين عن طريق اليوناني تاختيدس باناجيوتيس أمام أبها والباطن، فيما أهدر لاعبه رامون لوبيز ركلة.

ونجح في تسجيل هدف واحد من ركلة جزاء في كأس الملك هذا الموسم، كل من؛ يوسف الجبلي “الباطن”، سالم الدوسري “الهلال”، كارلوس جونيور “الشباب”، إيفر بانيغا “الشباب”، وثنائي فريق الاتحاد رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

نهائي كأس الملك:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل الأزرق في مواصلة تفوقه مع رامون دياز، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركته في النهائي للمرة الـ17، حيث حصد البطولة 9 مرات، فيما يطمح الفريق الفيحاوي في حصد البطولة لأول مرة.