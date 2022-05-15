أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حصة تدريبية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفيحاء.

الفيحاء يواصل تدريباته:

وركز المدرب فوك رازوفيتش خلال مران اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال عدة محطات تدريبية، اشتملت على تقارب الخطوط وخلق المساحات واللعب في المساحات الضيقة، واختتمت بمناورة تضمنت تطبيقات تكتيكية.

ويطمح المدير الفني الصربي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال الفترة الحالية، أملًا في التألق أمام الهلال، وتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

على الجانب الآخر، يسعى الهلال لمواصلة تفوقه مع المدير الفني الأرجنتيني، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركته في النهائي للمرة الـ17، حيث حصد البطولة 9 مرات، وحصل وصيفًا 7 مرات.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.