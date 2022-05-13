يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد ضمك اليوم، وتحقيق الفوز للتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد ضمك:

ولعب الفيحاء ضد ضمك 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق أي فوز، حيث خسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة.

ويأمل الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد ضمك، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس بـ33 نقطة.