يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفيحاء يحافظ على نظافة شباكه 11 مرة:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الحفاظ على نظافة شباكه 11 مرة الموسم الرياضي الحالي، 10 مباريات منهم على ملعبه مدينة المجمعة الرياضية، وأخرى أمام الهلال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحافظ الفريق الفيحاوي على نظافة شباكه مرتين أمام الهلال، حيث تعادل سلبيًّا معه ذهابًا وفاز عليه بهدف نظيف إيابًا، ولم يستقبل أهداف على ملعبه ضد كل من؛ الاتحاد، الأهلي، الرائد، الحزم، الطائي، الباطن، أبها، الفتح والفيصلي.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الحزم، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.