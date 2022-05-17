قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (320) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.