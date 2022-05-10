حرص العضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي الأهلي، ماجد القثامي على تحفيز جماهير الراقي، لحضور مباراته المقبلة ضد أبها.

القثامي يتبرع بـ50 ألف ريال للتذاكر

وأعلن النادي الأهلي عن تبرع القثامي بـ50 ألف ريال تمثل حصة من تذاكر الدرجة الموحدة للجماهير الراغبة في حضور مباراة أبها، وقدمت الإدارة برئاسة ماجد النفيعي شكرها وتقديرها له.

وتأمل الإدارة في حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة أبها المقبلة، من أجل دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، للابتعاد عن شبح الهبوط.

الأهلي ضد أبها

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.