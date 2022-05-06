يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق الفوز أمام وفاق سطيف الجزائري، لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج.

مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد وفاق سطيف على ملعب السلام، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز عقبة الرجاء المغربي، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف بعد الفوز على الترجي التونسي.

الأهلي يُعاني محليًا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج في الدوري المصري الممتاز، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مواجهات، ما عرض اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لانتقادات.

وخسرت كتيبة موسيماني أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز ذهابًا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابي في مباراة الإياب.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في سقط التعادل السلبي ضد طلائع الجيش، قبل أن يتعادل بنتيجة 1/1 أمام سيراميكا كيلوباترا، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.