حسمت العديد من الفرق التأهل بشكل مباشر إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022، بعد التتويج بالبطولة العامة في مختلف محافظات ومدن السعودية.

المتأهلون لدوري المدارس 2022

وصعد إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022، عن منطقة حائل، ثانوية الشملي “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة الملك عبدالله “فئة 15 عامًا”، ومن الأحساء لفئة 18 عامًا ثانوية الجفر، وفئة 15 عامًا متوسطة صهيب الرومي.

وتأهل إلى بطولة المناطق من دوري المدارس كل من؛ ثانوية الفيصلية “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة موسى بن نصير “فئة 15 عامًا” من المخواة، ومن وداي الدواسر ثانوية كمد عن 18 عامًا، ومتوسطة الصالحية لـ15 عامًا.

كما صعد لبطولة المناطق، ثانوية الأمير نايف من الليث عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الحسين بن علي لفئة 15 عامًا، وأبطال ينبع؛ ثانوية الحسن بن الهيثم عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الربوة لفئة 15 عامًا.

قرعة البطولة

وكانت مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022، قد أجريت مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وأسفرت عن مواجهات قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).